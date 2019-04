Ozzy Osbourne si è fatto male cadendo in casa e secondo quanto pubblicato dal profilo Twitter ufficiale, il Principe delle tenebre è caduto nella sua casa di Los Angeles aggravando ulteriormente le sue condizioni di salute, già difficili a seguito di una infezione e una grave influenza.

OZZY will postpone all his tour dates as he recovers from injury sustained while dealing with pneumonia. Ozzy fell at his Los Angeles home aggravating years-old injuries (from his 2003 ATV accident) that required surgery.

Shows will be rescheduled beginning in Feb 2020

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) April 4, 2019