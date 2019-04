La Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite dell’Azienda G. Brotzu di Cagliari sarà dotata a breve di un avveniristico laboratorio di “Ecocardiografia e valutazione Cardio-Funzionale” dedicato allo studio delle cardiopatie in età pediatrica e delle cardiopatie congenite di tutte le età. Un laboratorio di questo tipo, unico in Sardegna ed uno dei pochi in tutta Italia, incrementerà notevolmente le potenzialità di un reparto altamente qualificato e permetterà di studiare e trattare molti pazienti che sin’ora erano costretti a ricorrere alle cure di alcuni centri della penisola, con conseguenti inenarrabili disagi, oltre che con costi proibitivi per le famiglie e per il Sistema Sanitario Sardo . Eviterà in molti casi anche il ricorso ad esami costosi ed invasivi come risonanza magnetica, Tac e cateterismo cardiaco.

Il progetto è intitolato alla figura di Gianna Melis, donna intelligente e fortemente impegnata nel sociale, già sindaco di Esterzili, prematuramente scomparsa a causa di un male incurabile. Al raggiungimento della notevolissima cifra necessaria al completamento del progetto, hanno partecipato migliaia di persone che con discrezione e generosità hanno permesso la realizzazione del sogno.

La preparazione dell’ambulatorio è attualmente in corso: in attesa dell’arrivo e della sistemazione di tutte le apparecchiature necessarie, i lavori sono a pieno ritmo e l’inaugurazione dovrebbe essere tra circa un mese.

Un progetto reso possibile grazie al Team Solidale, associazione in prima linea in Sardegna per aiutare i più deboli e i bisognosi. Da anni il Team, organizza diverse manifestazioni ed eventi per raccogliere fondi da investire per aiutare i bambini più sfortunati.

