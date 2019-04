Tommaso Piotta ormai è considerato uno dei capisaldi della musica italiana, la sua esperienza artistica viaggia a 360 gradi,dalla produzione alla scrittura.

Interno 7 è il nono album dell’artista e “vuole rappresentare un concept sul tempo, la memoria, i ricordi, come quelli custoditi nella vecchia casa di famiglia, nei cassetti della stanza dove è cresciuto”, afferma l’artista.

“Una galleria di emozioni, di foto, di frammenti, di paesaggi, di storie, di volti, in un gioco continuo di luci e di ombre, e di quel “tempo ritrovato” di proustiana memoria.

Il tempo passa, i ragazzini diventano grandi, i sogni si dileguano nel mondo reale, le persone care scompaiono, e indietro non si può tornare. Per questo -da tempo- il protagonista, che poi è Tommaso, non tornava in quell’Interno 7. Era il suo modo di restare felice, finché un trasloco forzato non l’ha costretto a fare i conti con il passato, e con tutto ciò che è stato. Di lui, di noi”.

Ora dopo l’uscita dell’album Piotta ha annunciato sulle sue pagine social la nuova tournée che lo vedrà impegnato in tutto lo stivale, prevista anche una data a Cagliari il primo maggio.

