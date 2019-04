I poliziotti in servizio all’aeroporto di Cagliari-Elmas hanno arrestato stamani verso le 9 un pakistano che voleva imbarcarsi su un aereo diretto in Francia. Secondo quanto si apprende l’uomo ha aggredito un sottufficiale della Polaria che gli ha chiesto i documenti. Al diniego da parte dei poliziotti, perché sprovvisto di passaporto, l’uomo si è scagliato contro di loro, ferendo il sottufficiale. Il pakistano è stato arrestato e portato in questura.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

