Ieri sera i carabinieri di Assemini (Ca) hanno arrestato per il reato di tentata rapina una minorenne cagliaritana 15enne, di origine rom.

La minore, infatti, intorno alle 21 si era introdotta all’interno della pizzeria “Giorgione”, in via Sucitana ad Elmas (Ca) ove, con la minaccia di un coltello, ha intimato al pizzaiolo di consegnarle i soldi contenuti all’interno del registratore di cassa.

La giovane infatti usava dei toni assolutamente violenti ma il titolare si è difeso impugnando la pala utilizzata per le pizze.

La giovane malvivente è subito scappata ma poco dopo è stata rintracciata dai carabinieri all’interno del supermercato “Lidl” non molto distante dalla pizzeria. Recuperata l’arma utilizzata per la rapina, la donna veniva arrestata e tradotta presso l’istituto di pena per minori di Quartucciu.

