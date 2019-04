“Ieri abbiamo concluso le votazioni per i candidati alle europee, presto avremo anche i capilista di tutte le circoscrizioni e vi assicuro che vi stupiranno perché saranno persone eccezionali. Presto vi presenterò questi 76 candidati e li presenteremo a tutti gli italiani. Come M5S abbiamo il dovere di supportarli in tutti i modi. Dobbiamo mettercela tutta perché abbiamo iniziato un lavoro e lo dobbiamo portare a termine. Non è il momento di abbassare la guardia”.

Così Luigi Di Maio sul blog 5 Stelle.

Ecco i nomi dei candidati per la Sardegna e la Sicilia: Corrao Ignazio, Giarruso Dino Riccardo Maria, Di Pietro Flavia, Montaudo Matilde, Forcillo Donato, Brunetto Antonio, Corrado Antonella, Sulis Anna.

Commenti

comments