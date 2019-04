La Camera di commercio di Oristano ha pubblicato un nuovo bando per l’attribuzione di voucher a favore delle imprese che ospitano studenti impegnati nei progetti di alternanza scuola lavoro. Prevista l’assegnazione, tramite una procedura a sportello, di un contributo a fondo perduto di 500 euro per la realizzazione di un percorso di alternanza con l’inserimento di uno studente, di 750 euro con l’inserimento di due o più studenti e di 1.000 euro, con l’inserimento di tre o più studenti. La stessa impresa ha facoltà di presentare ulteriori richieste di contributo per diversi percorsi di alternanza, ma l’importo del contributo/voucher si ridurrà a 250 euro per percorsi che coinvolgono un solo studente, a 350 euro per percorsi che coinvolgono due studenti e a 500 euro per percorsi che coinvolgono tre o più studenti. Le imprese interessate devono essere iscritte al Registro delle imprese di Oristano ed al Registro nazionale di alternanza scuola-lavoro. Le domande vanno presentate, esclusivamente tramite pec, entro il 10 dicembre prossimo.

I percorsi di alternanza scuola lavoro devono essere attivati e svolti tra l’1 gennaio scorso e il 10 dicembre prossimo. “Con la pubblicazione di questo bando – spiega il presidente della Camera di commercio di Oristano, Nando Faedda – prosegue l’azione della Camera a sostegno dell’incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro e si intende favorire l’adesione delle micro, piccole e medie imprese ai percorsi di alternanza”.

Per maggiori informazioni clicca qui

Commenti

comments