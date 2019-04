Scadono il 30 aprile i termini per presentare la propria candidatura al premio di laurea per tesi sugli studi di genere e i temi delle pari opportunità tra uomo e donna, con particolare riferimento al territorio di Sassari e provincia (Nord Ovest Sardegna). L’iniziativa è della commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari, in collaborazione con il Rotary Club Sassari Silki e il comitato unico di garanzia dell’Università di Sassari. Sul sito del Comune e nella sezione dedicata alla Cpo sono pubblicati modulistica, bando integrale e contatti per richiedere ulteriori informazioni.

L’obiettivo è quello di favorire l’informazione e la conoscenza relativa alle iniziative inerenti le tematiche di genere; contribuire allo sviluppo degli studi sui temi della differenza di genere, della parità e delle pari opportunità; valorizzare il talento e le competenze di giovani laureati e laureate; stimolare la ricerca universitaria e post universitaria a promuovere la riflessione e gli studi in materia di politiche di genere e pari opportunità.

Il premio si rivolge a laureati e laureate residenti a Sassari che si siano laureati in qualsiasi università italiana entro i due anni precedenti alla pubblicazione del bando, e a laureandi e laureande residenti a Sassari che conseguiranno il diploma di laurea, in qualsiasi ateneo italiano, entro aprile 2019. Faranno parte della commissione di valutazione la presidente della commissione Pari Opportunità Elvira Useli, la presidente del comitato unico di garanzia dell’Università di Sassari Patrizia Patrizi e un rappresentante del Rotary Club Sassari Silky.

«Lo scopo – spiega la presidente della Commissione Elvira Useli – è stimolare la ricerca nel territorio di Sassari e provincia e promuovere la riflessione e gli studi in materia di politiche di genere e pari opportunità, valorizzando l’impegno di giovani studiose e studiosi sardi che, nell’elaborazione della tesi di laurea, abbiano mostrato particolare sensibilità nella segnalazione di tutti quei profili che possono essere trattati in una prospettiva di genere».