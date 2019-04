Maltempo in Sardegna, nel fine settimana torna la pioggia: neve in Barbagia oltre i 1200 metri

Aprile ha cambiato decisamente marcia, proponendoci fin da subito perturbazioni in grado di riportare le piogge. Oltre alle piogge fa discretamente freddo, in quanto l’ampia struttura di bassa pressione addossata all’Europa occidentale contiene al suo interno dell’aria fredda di matrice artica.

Depressione che col suo moto antiorario continuerà a inviarci impulsi perturbati, difatti anche il primo weekend di aprile sarà condizionato dal maltempo. Maltempo che entrerà in scena nella giornata di sabato, allorquando ci aspettiamo piogge piuttosto diffuse che potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale. Le temperature, dopo temporanei lievi rialzi odierni, torneranno a scendere tant’è che ci aspettiamo copiose nevicate oltre i 1200-1300 metri di quota.

Per domenica cambierà poco o nulla, il tempo rimarrà instabile il ché significa che le precipitazioni si faranno vedere in modo particolare durante le ore centrali della giornata. Significa che ci sarà spazio anche per dei temporali in particolar modo nelle zone dell’entroterra, temporali che potrebbero scaricare al suolo localmente molta pioggia. Quindi attenzione agli acquazzoni improvvisi ed anche a qualche grandinata qua e là.

Per la prossima settimana non s’intravedono cambiamenti sostanziali, difatti l’area ciclonica continuerà a condizionare il nostro tempo dando luogo a frequente instabilità e quindi a ulteriori precipitazioni. In realtà potrebbe giungere un vortice ciclonico proprio sui nostri mari, acuendo ulteriormente il maltempo. Ma avremo modo di riparlarne a tempo debito.

In collaborazione con MeteoSardegna

Commenti

comments