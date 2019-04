La Diocesi di Tempio-Ampurias e la Procura della Repubblica di Tempio hanno inaugurato il nuovo servizio di consulenza per l’età evolutiva e il perfezionamento della sala di audizione protetta.

Il servizio andrà a potenziare il centro “Dimmi di ascolto” che ospita bambini vittime di abusi, dal bullismo alla pedofilia. presenti alla cerimonia il vescovo mons. Sebastiano Sanguinetti e il procuratore Gregorio Capasso. Dopo due anni nel Centro voluto dalla Diocesi sono state ascoltate 1.350 persone e sono stati svolti 37 incidenti probatori e ascolti protetti.

Lo spazio, nato dall’esigenza di offrire alle famiglie la possibilità di condividere con uno specialista il disagio emerso nelle proprie case e nei contesti di vita frequentati, in questi anni è diventato, grazie anche e soprattutto all’apporto di procura, tribunale e forze dell’ordine, un punto di riferimento per i cittadini dei comuni galluresi e non solo.

Per questo motivo si è deciso di investire e potenziare ulteriormente i servizi offerti nel Centro con un ascolto specifico nel momento dell’età evolutiva, per offrire al minore e alla famiglia una protezione maggiore, tutelando i diversi aspetti della minorità. In questi anni inoltre, anche la tecnologia relativa agli ascolti protetti è stata perfezionata ed è per questo motivo che sono state sostituite sia l’audio che la telecamera affinché dell’audizione nulla vada perso.

