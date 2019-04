Lunedì 8 aprile 2019 doppia tappa in Sardegna per Enrico Letta per presentare il suo nuovo libro da “ho Imparato”, edito da Il Mulino.

Alle ore 11.00 presso l’Aula Maria Lai nella Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche in via Nicolodi 102 a Cagliari, l’ex Presidente del Consiglio parteciperà all’incontro intitolato “Le sfide dell’Italia tra presente e futuro” organizzato dal Corso di Laura Magistrale in Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Cagliari in partnership con la Scuola di Politiche, di cui Letta è presidente.

La lezione sarà introdotta dai saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, la professoressaMaria Del Zompo e del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, professor Mariano Porcu. A discutere del libro con l’autore saranno il professor Christian Rossi(Storia dell’Integrazione Europea) e il dottor Stefano Rombi (Scienza Politica). Enrico Letta presenterà anche le attività della Scuola di Politiche che attiverà i suoi corsi Impact a Cagliari nella seconda metà del 2019.

Il tour nell’isola si concluderà ad Alghero alle ore 18.00 con presso la sala conferenze de “Lo Quarter” in via Largo San Francesco, dove Letta dialogherà con il sindaco Mario Bruno.

