Parte dal sistema dei trasporti pubblici e dalla mobilità sostenibile la sfida del Movimento 5 stelle per la conquista di Palazzo Ducale. Il candidato a sindaco di Sassari per il M5S, Maurilio Murru, ha illustrato questa mattina nella sede le movimento il suo programma per una “città del benessere”, a iniziare proprio dal sistema della mobilità su gomma e su ferro, che non deve riguardare solo Sassari ma tutta la cosiddetta area vasta.

“Il progetto di mobilità non concepisce solo l’integrazione di Sassari nell’Area vasta – ha spiegato – ma anche il potenziamento del sistema dei trasporti a livello locale ed extra locale che si innesta in un più ampio progetto di ridefinizione dei quartieri cittadini, definiti come le cinque città: la città dello sport e della salute (quartieri di Porcellana, Monserrato/Rizzeddu, San Paolo, Carbonazzi, Luna e Sole); la città dei camminamenti e del benessere (Lu Fangazzu, Monte Rosello, Sassari 2); la città del turismo balneare (Latte dolce-Santa Maria di Pisa, Sant’Orsola, le borgate di Li Punti San Giovanni Ottava e l’agro direzione Platamona); la città dell’Agricoltura e del turismo sostenibile (con le borgate di Bancali, Prato Comunale, Tottubella, Campanedda, La Corte, Palmadula, Biancareddu, Argentiera e Villa Assunta e l’agro della Nurra); il Centro identitario della città (centro storico, centro ottocentesco, Cappuccini, Le Conce)”.

Fra le tante proposte incluse nel programma del M5S, ci sono: la creazione di un Hub dei trasporti intermodale nell’area a ridosso della stazione ferroviaria, con una stazione dei pullman e i servizi di bike e car sharing; interventi mirati sul sistema stradale per completare il circuito tangenziale di Sassari; la realizzazione di una serie di parcheggi di interscambio a ridosso delle porte di ingresso della città; un più capillare il sistema ciclabile a servizio dei quartieri periferici con sezioni stradali adeguate a ospitare gli interventi di collegamento alle linee ciclabili esistenti.

