Michael Kiwanuka, il soulman inglese di origini ugandesi, arriva in Italia per un’unica data estiva.

L’Artista, con numerose nomination ai Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize e BBC Music Awards, è considerato uno dei maggiori talenti del soul internazionale.

Scelto nel 2011 come opening del tour di Adele in UK, ha successivamente firmato un contratto con la Polydor. Nel 2012 è uscito il suo primo album “Home Again”, subito alla #4 della Official Album Charts, con il quale ha evidenziato tutte le sue qualità di compositore, con un occhio alla tradizione cantautorale rock e soul, senza mai dimenticare riferimenti alla black music.

Nel 2016 ha pubblicato il secondo album “Love & Heate” la cui canzone “Cold little heart” è stata scelta come sigla di testa della serie televisiva “Big Little Lies”.

L’album, che ha debuttato alla #1 della UK Charts ed è considerato uno dei migliori dell’anno d’uscita, è un disco allo stesso tempo malinconico e sorprendente, un disco impegnato che non ha timore di utilizzare la musica come modalità di comprensione del proprio tempo.

Il concerto sarà martedì 9 luglio al Sexto n’Plugged di Sesto al Reghena in provincia di Pordenone.

Commenti

comments