Al via la campagna di raccolta fondi per sostenere il film documentario con Joe Perrino e Giovanna Maria Boscani prodotto dalla società cagliaritana Karel.





Un viaggio surreale, sorprendente e a tratti malinconico attraverso le carceri sarde: Giovanna Maria Boscani, artista sassarese, e Joe Perrino, musicista cagliaritano, hanno toccato tutte le case circondariali dell’Isola percorrendo le strade sarde a bordo di una vecchia Ape Piaggio. L’obiettivo? Incontrare i detenuti e farsi affidare storie, ambizioni e sogni sotto forma di ex-voto. E così carcere dopo carcere, da Uta a Nuchis, da Bancali a Bad’e Carros passando per Massama, Isili, Alghero e Is Arenas l’Ape è diventata la casa per disegni, scritti, oggetti preparati dai carcerati, una sorta di stipe viaggiante che custodisce i desideri dei reclusi e che alla fine raggiungerà il suo “santuario”, l’ex carcere Buoncammino di Cagliari. E’ il racconto di “Per Grazia Non Ricevuta”, film documentario attualmente in montaggio, per la regia di Davide Melis e prodotto dalla società cagliaritana Karel.

Il film è alla ricerca di sostenitori che supportino la produzione e distribuzione: dal 1 aprile è partita la campagna di crowdfunding insieme a Banca Etica che ha selezionato “Per Grazia Non Ricevuta” sul bando “Impatto +”, creato per progetti culturali ispirati ai valori della partecipazione, dell’inclusione sociale, dell’accoglienza, parità dei diritti di genere, non violenza, cittadinanza attiva, riduzione delle diseguaglianze e promozione della giustizia sociale.



Grazie a Banca Etica, che ha scelto il film di Karel insieme ad altri 16 progetti tra oltre 250 arrivati da tutta Italia, “Per Grazia Non Ricevuta” verrà inserito nel Network Banca Etica sulla piattaforma Produzioni dal Basso per una campagna di raccolta fondi che durerà fino al 31 maggio.

Tra i 17 selezionati, i progetti che riusciranno tramite crowdfunding a raggiungere il 75% del budget previsto riceveranno da Banca Etica un premio fino a 7500 euro per completare la somma obiettivo. I progetti che raggiungeranno il 100% del budget tramite raccolta dal basso avranno un premio straordinario di mille euro.

L’obiettivo di Karel è raggiungere 15 mila euro: si potranno inviare donazioni diverse. Chi farà una donazione al film riceverà un premio: a disposizione la locandina del documentario autografata dai protagonisti; il dvd nel formato semplice o nel cofanetto speciale; il modello in scala dell’Ape Piaggio decorata a mano dall’artista Giovanna Maria Boscani. Chi farà una donazione speciale sarà menzionato come produttore associato.