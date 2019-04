Proseguono i lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 554 “Cagliaritana”, lungo il tratto compreso tra lo svincolo di Gannì (km 18,200) e Terra Mala, nei territori di Quartucciu, Quartu S. Elena e Maracalagonis.

La prima fase dei lavori, attualmente in esecuzione, comprende anche la manutenzione della pavimentazione nella galleria “Bruncu Martineddu” in entrambe le direzioni. Una fase successiva che sarà avviata nelle prossime settimane prevede i medesimi interventi lungo il tracciato di collegamento tra i due tratti a 4 corsie e infine, l’ultima fase prevista in orario notturno, riguarderà tratti saltuari tra gli svincoli ‘Quadrifoglio’ (km 1,500 a Cagliari) e di Quartucciu (km 11,850).

I lavori fanno parte del piano di manutenzione per il risanamento del manto stradale della statale 554 “Cagliaritana” e prevedono la posa in opera di asfalto drenante al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura.

Commenti

comments