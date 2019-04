I DeathCruh, band giovanissima ma ormai punto di forza della scena death metal italiana ha annunciato nella sua pagina social che la Punishment18 records insieme alla The Spew records e The Triad record stanno per pubblicare il live ufficiale registrato al Rudeboy club il 18 novembre del 2018 a Bielsko in Polonia durante il loro tour europeo.

La band di Bessude annuncia che l’album sarà pubblicato tra settembre e Ottobre di quest’anno con uno special box vinile cd limitato insieme al poster firmato e una toppa.

L’edizione box sarà limitata, solo 200 copie numerate a mano.

I DeathCrush ricordiamo saranno impegnati a Las Vegas nel mese di Giugno per una data nel festival più importante della scena estrema del Nord America.

