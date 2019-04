Messo fuori squadra in seguito all’insulto all’opinionista-giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma perdonato dalla destinataria dello sfogo nato in seguito a una trasmissione delle Iene sulla blue whale. E quindi reintegrato nella rosa della società di basket di A2. Si conclude così la vicenda di Andrea Rovatti, cestista di 22 anni, della Cagliari Dinamo Academy.

“In considerazione – comunica il club – delle sentite e sincere scuse formulate da Andrea Rovatti nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che le ha accettate comprendendone il senso autentico e il valore, la Cagliari Dinamo Academy ha deciso, con l’assenso della giornalista, di reintegrare in squadra l’atleta”.

In accordo con la Lucarelli, la società ha deciso di devolvere in beneficenza l’importo della multa disposta nei confronti di Rovatti destinandola all’associazione Terre des hommes, che si occupa di bambine maltrattate e con cui la giornalista collabora da anni. “La Cagliari Dinamo Academy – conclude la società – ringrazia Selvaggia Lucarelli per la comprensione di una situazione di grande dispiacere per la società e per l’atleta, che ha compreso la gravità dell’azione compiuta”.

