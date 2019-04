La sede del Liceo Classico Statale G. Siotto Pintor, a Cagliari, è stata occupata dagli studenti. L’obiettivo dei ragazzi è “mantenere una linea dirigenziale e amministrativa chiara, ordinata e stabile per poter poter attuare progetti scolastici e extrascolastici a lungo termine”.

“La drastica scelta è stata discussa ed approvata in una plenaria straordinaria del Comitato Studentesco in data 5 aprile 2019 – rendono noto gli studenti attraverso un comunicato stampa – i motivi che hanno portato a questa decisione sono i seguenti:

1. i numerosi mutamenti al vertice della Dirigenza che hanno turbato la stabilità del percorso formativo degli alunni mortificando la normale amministrazione dell’Istituto;

2. la scarsa trasparenza con cui questi cambiamenti sono stati affrontati;

3. La difficoltà nell’attuare progetti e iniziative a lungo termine per la forte discontinuità degli uffici di presidenza”.

“La scuola, nonostante questi avvenimenti, si regge salda sullo spirito degli studenti, del corpo docente e del personale ATA, che in mezzo alle avversità è riuscito a mantenere ordine e armonia. A prova dell’interesse che la comunità studentesca ha nei confronti della propria istruzione, gli studenti e le studentesse non intendono compromettere in nessun modo l’ordinario svolgimento delle lezioni e la partecipazione alle stesse – e concludono – la situazione ad oggi è diventata insostenibile: se in un anno la reggenza dell’istituto è cambiata tre volte, in sette anni nove dirigenti diversi si sono seduti nell’ufficio della dirigenza scolastica. Siamo parte di un’istituzione storica e, in quanto studenti che amano la propria scuola, pretendiamo chiarezza e trasparenza sull’argomento. Abbiamo bisogno, per il nostro istituto, di poter attuare progetti scolastici e extrascolastici a lungo termine, per questo è necessario mantenere una linea dirigenziale e amministrativa chiara, ordinata e stabile e di rispetto del percorso educativo degli studenti”.

