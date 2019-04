E’ stato svuotato il centro di accoglienza di via dei Codirossoni a Torre Maura a Roma, teatro di violente proteste anti-nomadi nei giorni scorsi.

Sono terminati i trasferimenti con il settimo mezzo che ha lasciato il centro.

Complessivamente erano una sessantina circa i nomadi portati martedì pomeriggio e, dopo le proteste, spostati in altre strutture del circuito di accoglienza.

Fuori dall’edificio non ci sono più i capannelli di abitanti dei giorni scorsi ma la struttura rimane presidiata dalle forze dell’ordine in attesa della fiaccolata di Forza Nuova in programma stasera.

Intanto diverse associazioni e sindacati che vanno dalla Cgil a Libera all’Arci hanno organizzato una manifestazione nel quartiere per domani intitlandola: ‘Non me sta bene che no’ riprendendo una delle

frasi del quindicenne intervenuto con alcuni esponenti di Casapound durante le proteste.