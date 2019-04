La Giunta regionale, nella sua prima seduta oggi a Villa Devoto, ha deciso di sospendere gli effetti della delibera 9/44 del 22 febbraio scorso, relativa alla cessione ai Comuni soci delle azioni di Abbanoa S.p.A. detenute dalla Regione.

Il provvedimento è stato adottato – spiega una nota della Regione – in considerazione della complessità della materia oggetto di trattazione e dei termini ristretti per le necessarie valutazioni in merito alle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ampliamento della compagine sociale ai Comuni non soci per la quale l’amministratore unico della società Abbanoa S.p.A. ha convocato l’assemblea degli azionisti per il prossimo 10 aprile.

