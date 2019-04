“Confidiamo nel proficuo lavoro di sintesi del governatore Solinas e nella chiusura della Giunta per il bene della Sardegna già dal tavolo di domani”. Lo dichiara il coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, alla vigilia del vertice di maggioranza in programma domani sera a Villa Devoto.

Il deputato del Carroccio annuncia anche che i tre assessori della Lega (due ancora da nominare) avranno un capo delegazione in Giunta, cioè “una figura che coordinerà il lavoro degli assessori nell’Esecutivo di Solinas e che sarà di raccordo con il capogruppo in Consiglio regionale Dario Giagoni, il suo vice Pierluigi Saiu, i vertici del nostro movimento e il territorio”.

Il capo delegazione sarà uno dei due non ancora nominati. “La squadra degli assessori regionali della Lega è pronta – conclude Zoffili – e non vede l’ora di potersi presentare pubblicamente e di poter iniziare a lavorare per i sardi come sta facendo il nostro assessore con il camice bianco Mario Nieddu, al lavoro tra la gente e nel suo ufficio già da ieri e operativo nei suoi uffici di via Roma da stamattina alle 8.30”.

