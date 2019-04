I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sanluri (Su) hanno effettuato verifica fiscale nei confronti di una rivendita di prodotti energetici per uso domestico del Medio Campidano. I Finanzieri hanno controllato i corretti adempimenti contabili ed hanno effettuato il raffronto delle giacenze contabili con quelle effettive quantificate sul posto, con particolare riferimento al Gpl in bombole per uso domestico.

La verifica ha evidenziato una deficienza di 1.835 kg. di Gpl, corrispondenti a 141 bombole di vario peso, che non ha trovato alcuna giustificazione contabile o derivante da perdita di prodotto sottoposto ad accisa. Alla ditta individuale è stata contestata la vendita senza documento fiscale per un imponibile di 3.646 euro ai fini delle imposte dirette e Iva per 397 euro nonché l’irregolare tenuta del registro di carico e scarico ai fini delle accise per la quale è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

