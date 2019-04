I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sarroch (Su) hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società agricola con sede a Quartu Sant’Elena (Ca) che è risultata essere evasore totale, avendo omesso di presentare le previste dichiarazioni dei redditi. I finanzieri hanno controllato la regolare indicazione nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e Iva degli importi percepiti derivanti dall’affitto dell’azienda, concessa ad un’altra società dello stesso settore.

Il controllo ha permesso di rilevare che la società proprietaria dell’azienda non ha dichiarato ai fini delle imposte dirette per il 2015 e 2016 ricavi per 58.500 euro derivanti dai canoni di locazione percepiti, mentre ai fini Iva è stata constatata un’evasione di 12.870 euro. I militari hanno avanzato agli Uffici Finanziari la proposta per l’eventuale adozione delle misure cautelari previste dalla normativa fiscale a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario.

Commenti

comments