Sta entrando nel vivo il peggioramento previsto per questo fine settimana con l’arrivo delle piogge e del freddo che porterà la neve sulle cime più alte della Sardegna.

Per domenica cambierà poco o nulla, il tempo rimarrà instabile il ché significa che le precipitazioni si faranno vedere in modo particolare durante le ore centrali della giornata. Significa che ci sarà spazio anche per dei temporali in particolar modo nelle zone dell’entroterra, temporali che potrebbero scaricare al suolo localmente molta pioggia.

Quindi attenzione agli acquazzoni improvvisi ed anche a qualche grandinata qua e là.

Commenti

comments