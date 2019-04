I Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala operativa del 115, alle 11:15 circa, nella Strada Statale 130 all’altezza del km 35, in direzione Iglesias (comune Musei) per l’incendio di un’autovettura in transito.

Fortunatamente il conducente, che ha fermato l’auto e si è prontamente allontanato, è rimasto illeso.

Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento “5A”. Gli operatori dei Vvf hanno provveduto immediatamente a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la sede stradale.

L’incendio, stando a quando riportano i pompieri, pare sia stato causato da un corto circuito.

