Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 5 aprile, i carabinieri hanno arrestato, durante uno specifico servizio antidroga, due 20enni extracomunitari richiedenti asilo, un gambiano e un algerino, per il reato di traffico illecito di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I militari infatti, appostatisi nei pressi di piazza del Carmine, hanno osservato i movimenti di un gruppo di extracomunitari che, al passaggio dell’auto di servizio, hanno avuto degli atteggiamenti sospetti sino all’arrivo di un giovane algerino intento nell’acquisto della droga.

Non appena i carabinieri si sono avvicinati ai due, l’algerino si è dato immediatamente alla fuga dopo aver spintonato l’operatore, invece lo spacciatore è stato immediatamente immobilizzato. Inseguito attraverso piazza del Carmine e le vie limitrofe, sino all’incrocio di via Roma con via Giovanni Maria Angioy, il giovane extracomunitario algerino è stato raggiunto, immobilizzato e arrestato per il reato di resistenza pubblico ufficiale.

Entrambi condotti presso gli uffici del comando provinciale, i due giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire nella disponibilità dello spacciatore una dose di hashish e oltre 60 € in banconote di piccolo taglio, sicuramente provento dell’attività illecita. Entrambi sono stati tradotti presso le camere di sicurezza in stato di arresto, in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

Commenti

comments