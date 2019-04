E’ stato presentato stamane al centro sportivo di Assemini il ritiro estivo del Cagliari calcio. Un’amicizia rinnovata per il quinto anno consecutivo ad Aritzo, che ospiterà la squadra dall’8 all’11 luglio e poi la squadra volerà a Pejo dal 13 al 27.

Alla conferenza hanno partecipato il direttore generale rossoblù, Mario Passetti, il sindaco di Aritzo Gualtiero Mameli e Angelo Dalpez sindaco di Pejo.

Il primo a prendere la parola è stato Passetti: “E’ un piacere riabbracciare Aritzo e Pejo, dove torniamo rispettivamente per il quinto e quarto anno consecutivo. Siamo contenti che Pejo abbia insistito tanto per averci e altrettanto felici di iniziare il precampionato ad Aritzo, aprendo le porte a tutti i tifosi sardi. Al momento stiamo definendo le amichevoli e presto contiamo di avere il programma definitivo”.

La parola è poi passata al sindaco Dalpez: “L’amicizia che ci lega con il Cagliari ci ha portati a rinnovare il nostro impegno per averlo ancora da noi in ritiro. Avevamo altre richieste, ma il nostro cuore ci ha riportato in Sardegna. Di recente c’è stato un sopralluogo al campo sportivo, il terreno di gioco per i primi di luglio sarà perfetto”. “

Ha concluso la conferenza Mameli: “I tifosi potranno vedere la nuova squadra proprio ad Aritzo, che offre così a tutti una sorta di anteprima del Cagliari che giocherà la prossima stagione, per noi è un orgoglio. Con il Club portiamo avanti anche l’iniziativa Summer Camp, l’edizione di Aritzo è sempre al completo”.

