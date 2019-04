I Lacuna Coil live in Sardegna per una data gratuita a Codrongianos all’interno dei festeggiamenti di Saccargia.

La notizia è arrivata oggi e vede la band alternative metal formatosi a Milano nel 1994 in Sardegna per un’ unica data.

Dopo la pubblicazione di “The 119 Show – Live In London”, i Lacuna Coil hanno annunciato un nuovo tour per il 2019 in compagnia della band svizzera di folk metal Eluveitie e degli Infected Rain, prima di quelle date roderanno i motori a Codrongianos il 14 giugno.

Il concerto sarà gratuito e sarà l’occasione di rivedere la band in Sardegna dopo alcuni anni.

