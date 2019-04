Oggi al centro sportivo di Assemini il tecnico rossoblù Ronaldo Maran ha incontrato la stampa per presentare la gara che vedrà domani, domenica 7 aprile, alle 15:00 alla Sardegna Arena il Cagliari affrontare la Spal di Semplici.

Fa una riflessione sulla partita persa martedì scorso in casa con la Juve: “Ho rivisto la partita, avevamo le energie giuste, non siamo riusciti a fare quel che volevamo per la determinazione con la quale la Juventus è scesa in campo. Ha fatto valere tutte le sue qualità tecniche e fisiche, hanno concesso davvero poco, ma noi abbiamo però confermato di essere in salute”.

Concentrazione sulla prossima partita: “Incontriamo una squadra che sta bene, lo dimostra quanto sta raccogliendo, però stiamo bene anche noi. Al di là del risultato di martedì, stiamo vivendo un momento positivo e dobbiamo portarlo in campo domani. La Spal concede pochi spazi, è una squadra equilibrata che spesso tiene tutti gli uomini dietro la linea della palla. Dovremo avere lucidità, pazienza e tanta carica agonistica, ingredienti fondamentali per una partita come questa. E’ una partita importante, non tanto perché è uno scontro diretto ma perché manca poco alla fine del campionato e le gare ora possono avere un peso diverso. La nostra classifica cerchiamo di migliorarla in ogni partita, indipendentemente dalla squadra avversaria.

Maran, fa poi una considerazione sulla zona rossa della classifica: “Dietro stanno correndo tutte, sarà un finale intrigante. Facciamo la corsa su noi stessi, con ottimismo, senza vedere il risultato degli altri. 40 punti? Non ho mai fatto tabelle, vado oltre: dobbiamo cercare di tenere distanti i posti più pericolosi, vediamo quanti ne basteranno. Vogliamo comunque arrivare il più in alto possibile”.

Conclude Mister Maran con uno sguardo all’estate: “E’ un piacere che il Cagliari sia rimasto legato a Pejo e ad Aritzo, sono dei posti accoglienti con persone eccezionali ed è bello lavorare in questi posti”.

