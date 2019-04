“Io lavoro, io rispondo col lavoro, con i fatti. Questa gente che cerca fascisti, comunisti, nazisti, marziani venusiani… i ministri sono pagati per lavorare. Io sono pagato per mantenere ordine pubblico e sicurezza”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando le preoccupazioni del vicepremier Di Maio per le alleanze europee della Lega con chi nega l’olocausto.

“Anche in queste ore una nave ong che stava arrivando in Italia ha cambiato indirizzo e sta andando da un’altra parte – ha detto Salvini da Genova -. Vuol dire che l’Italia difende i suoi confini. Mi piacerebbe che tutti i ministri avessero la stessa concretezza sbloccando cantieri, facendo ripartire opere pubbliche. Se invece di polemizzare si lavorasse di più, si sbloccassero i cantieri fermi, l’Italia sarebbe un paese migliore”.

“L’obiettivo è zero campi rom – ha detto ancora commentando la vicenda di Torre Maura a Roma -. Fondi per le periferie il Ministero dell’Interno ne ha stanziato a milioni. L’obiettivo è entro la fine del mandato zero campi rom, ovunque, da nord a sud come tutti gli altri paesi europei”.

“Le Europee non saranno la prova del nove per questo governo, saranno il cambiamento dell’Europa, finalmente”, ha detto ancora Salvini.

Commenti

comments