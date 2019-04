In questi giorni potrebbe giungere sul vostro smartphone una comunicazione, tramite email o SMS, da parte dell’azienda Bartolini – Corriere espresso S.p.A..: nel testo del messaggio si invita il cliente a cliccare su dei link “fasulli”.

L’azienda, con un comunicato sul proprio sito, si dissocia da tale attività e sta valutando le opportune azioni legali da mettere in atto. A diffondere la notizia un post della Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia che rimanda al sito istituzionale della forza di pubblica sicurezza con un articolo che ci ricorda alcuni semplici consigli da seguire: non “cliccare” sul link proposto; non fornire alcun dato personale o relativo alla propria carta di credito o conto bancario; effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato.

Fonte: Sportello dei Diritti

Commenti

comments