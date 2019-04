Le Fiamme Gialle di Sanluri hanno concluso un controllo nei confronti di un privato cittadino proprietario di un immobile sito nel comune di Senorbì concesso in locazione commerciale per quattro anni consecutivi.

I Finanzieri hanno quindi controllato la documentazione acquisita all’atto del controllo con gli elementi estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, attenzionando le attività sul riscontro tra quanto indicato nei contratti di locazione registrati ed i valori indicati nelle dichiarazioni dei redditi ed I.V.A..

L’attività ispettiva ha evidenziato che il proprietario dell’immobile non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta dal 2014 al 2016 omettendo di indicare redditi di fabbricati relativi ai canoni di locazione percepiti per un ammontare pari a 22.705 euro, pur avendo regolarmente registrato il relativo contratto.

Gli approfondimenti investigativi effettuati hanno permesso di appurare che l’uomo aveva percepito – ma non dichiarato – anche redditi da lavoro dipendente per 36.236 euro, occultando quindi al Fisco, complessivamente, 58.941 euro.

