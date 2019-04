Due rapine stamani tra le 5.45 e le 6 ad altrettanti bar di Sestu (Ca). Un individuo travisato, probabilmente la stessa persona, sotto la minaccia di una pistola ha fatto irruzione nei bar Diamonds e Coffee Break, intimando alle bariste di consegnargli il contenuto nel registratore di cassa, rispettivamente 75 e 200 euro, per poi dileguarsi a piedi.

Fortunatamente le ragazze non hanno reagito e non c’è stato nessun ferito. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri della stazione di Sestu e i militari del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu Sant’Elena, che hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare il malvivente.

