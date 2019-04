Controlli massicci nel fine settimana da parte della Questura di Sassari in tutto il territorio provinciale. I poliziotti hanno identificato 1036 persone e 398 autoveicoli, 3 dei quali sono stati sequestrati e sono state contestate 39 contravvenzioni del Codice della Strada.

I controlli hanno portato all’arresto di due individui ed alla denuncia a piede libero di altre due persone. Durante i servizi i poliziotti hanno rintracciato P.G. 71enne e P.W. 43enne, entrambi sassaresi, notificando loro due provvedimenti di detenzione domiciliare, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nel primo caso per violenza sessuale, mentre nel secondo per reati in materia di stupefacenti. Dopo il rintraccio e la notifica del provvedimento i due uomini sono stati accompagnati nei rispettivi domicili per l’espiazione della pena.

Durante i controlli gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Sassari hanno denunciato in stato di libertà due uomini, entrambi per guida in stato di ebbrezza alcolica.

