Vittoria e quasi salvezza per il Cagliari. “Salvezza? Non ancora – ha detto Rolando Maran, tecnico dei rossoblu dopo la vittoria contro la Spal – Noi dobbiamo continuare a correre perché tutti stanno correndo. Ma sicuramente la salvezza si conquista con prestazioni come questa di oggi”. E addirittura qualcuno mette nel mirino la Fiorentina e sogna il decimo posto. Maran fa una lunga pausa. E poi risponde.

“Se questo correre – ha detto il mister – ci porterà così avanti, bene. Farebbe piacere a tutti. Ma non dimentichiamoci che già al prossimo turno abbiamo uno scontro difficilissimo col Torino”. La partita? “Primi minuti molto bene- ha detto-poi il pari della Spal ci ha frenato. Nella ripresa abbiamo registrato qualcosa e siamo andati avanti mantenendoci lucidi nella manovra e creando occasioni. La squadra ha chiuso in crescendo e questo è un altro dato positivo”.

Semplici, dall’altra parte, non si butta giù : “Ci siamo comportati bene – ha detto l’allenatore – portare via un punto sarebbe stato importante, ma c’è stato un calo fisico legato alle tre partite ravvicinate. Potevamo essere più accorti su quella palla inattiva che ha deciso la gara. Ma la prestazione c’è stata: nel primo tempo soprattutto abbiamo fatto molto bene. Recuperando le forze cercheremo di fare del nostro meglio. Gli scontri diretti? Contano fino a un certo punto, bisogna fare bene sempre”. Le assenze di Lazzari e Floccari? “Preferisco parlare sempre dei presenti, peccato per quella palla inattiva, potevamo leggere meglio quella situazione”.

