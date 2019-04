“Molti ragazzi di oggi sognano di fare musica. Soprattutto nei luoghi da dove vengo io, dalle periferie”: a dirlo è Mahmood, il cantautore che ha vinto l’ultimo Sanremo. Questa volta protagonista non su un palcoscenico musicale ma del Festival internazionale del giornalismo a Perugia. L’artista ha parlato dei sogni, dei ragazzi e suoi, in un’intervista all’ANSA. “Vedo – ha spiegato Mahmood – che c’è tanta fame di fare, di creare musica. Conosco molti ragazzi che hanno grandi doti artistiche, capacità di creare e di rappare, di scrivere rime. Sto vedendo che la musica è uno di questi grandi sogni che ha la ‘mia’ gioventù”. Se si tratti di rap o altri generi per il cantautore poco importa.

“Credo – ha sostenuto – che questa cosa di differenziare gli stili si stia mano a mano dissolvendo. Perché credo che la musica, dai giovani ma anche da me, sia vista a 360 gradi. Come semplicemente una forma artistica, un modo di esprimersi libero. Senza per forza dovere stare in uno di questi territori. Pop o altro che sia”. Lui uno dei suoi sogni lo ha già realizzato vincendo il Festival di Sanremo. “Non uno dei miei sogni – ha subito precisato Mahmood – ma ‘il’ sogno. Perché sono diversi anni che faccio musica. Ora ho avuto questa grande visibilità che mi ha permesso di farmi conoscere meglio. Sono orgoglioso e felice di tutto ciò”. Al di là della voglia di fare musica, il vincitore di Sanremo percepisce nella gioventù anche il desiderio “semplicemente di non dipendere più dai propri genitori, di cercare un lavoro, costruirsi una famiglia e una casa”. “Desideri che credo stiano tornando – ha aggiunto – rispetto ad anni precedenti nei quali si stavano in qualche modo perdendo”.

Al Festival del giornalismo Mahamood ha parlato anche dei suoi programmi. “Il sogno che sto vivendo – ha spiegato – in realtà ha molte sfaccettature e non si è ancora realizzato del tutto. Ho appena iniziato e devo svilupparlo. Dovrei fare un tour, vorrei prendere lezioni di chitarra e imparare a suonare meglio il pianoforte. Devo ancora studiare. Non è finita. Ho semplicemente iniziato”. Nell’immediato di Mahmood c’è la partecipazione all’Eurovision e i concerti dell’estate. Ma dopo Soldi cosa dobbiamo aspettarci? “Vi dovere aspettare un’altra bomba – ha concluso con il sorriso Mahmood – ma non posso dirvi cosa, quando e come…”.

