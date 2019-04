Serata movimentata ieri a Giba (Su) per una pattuglia dei Carabinieri del paese. Poco dopo le 21,30 infatti i militari del paese sulcitano, mentre erano impegnati in un normale servizio per il controllo del territorio, hanno individuato un Alfa Romeo 155, che procedeva zigzagando pericolosamente sulla Statale 195. Intimato l’alt al conducente e fermato in condizione di sicurezza, i Carabinieri hanno provveduto all’identificazione dell’autista verificando che era ubriaco. Si tratta di una vecchia conoscenza dei Carabinieri: Alessandro Corda, operaio 34enne di Villaperuccio (Su). Mentre attendevano l’arrivo dei colleghi del Nucleo Radiomobile della compagnia di Carbonia con l’etilometro, Corda è risalito velocemente in macchina partendo e fuggendo a forte velocità.

Ne è scaturito un inseguimento attraverso i centri abitati di Giba e Masainas fino a Villaperuccio. Durante la fuga il 34enne ha effettuato manovre spericolate mettendo in pericolo altri automobilisti e pedoni, speronando anche l’auto di servizio, danneggiandola. Bloccato a Villaperuccio con ausilio di altra pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Carbonia è stato ammanettato e arrestato. L’Alfa Romeo è stata sequestrata e Corda, trattenuto in camera di sicurezza della Caserma di Carbonia, questa mattina verrà condotto davanti al Giudice del tribunale di Cagliari per il rito direttissimo, per rispondere di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

