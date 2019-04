Incidente sull’Asse mediano, al chilometro 6,600 prima dello svincolo con viale Marconi a Cagliari.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per le deviazioni dove alla riduzione della carreggiata in uscita verso la SS131.

Si raccomanda di utilizzare strade alternative perché in questi momenti il traffico è quasi completamente bloccato.

