La settimana potrebbe essere piena di conflitti per i segni d’aria, che dovranno affrontare delle difficoltà all’interno della famiglia e anche nell’ambito lavorativo. Per fortuna nel fine settimana l’ansia e il nervosismo lasceranno posto ad un meritato relax. Buona la posizione astrale per i segni d’acqua, soprattutto per l’amore, che sarà il più favorito rispetto al lavoro. Tante saranno infatti le soddisfazioni nell’ambito amoroso e anche i single potranno fare nuovi incontri e vivere nuovi flirt! Miglioramenti in vista per i segni di fuoco, che vivranno una situazione sentimentale decisamente favorevole. Tanti i traguardi raggiunti, che daranno belle soddisfazioni. In amore potranno esserci momenti indimenticabili sia per le coppie che per i single. Giornate tranquille anche per i segni di terra, la settimana riserva grande serenità e tante emozioni. Possibili viaggi in vista e promesse da ricambiare, ma anche tanti impegni da mantenere nell’ambito professionale. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: durante questa settimana ritroverete quel brio che avevate perduto e anche l’amore ritroverà una stabilità che alcuni eventi avevano seriamente compromesso. Il merito sarà non solo di chi vi circonda, ma anche vostro: infatti sarete decisamente più tranquilli e meno propensi al litigio. Anche i single saranno molto disponibili ed eviteranno qualsiasi polemica.

Lavoro: rispetto alle scorse settimane avvertirete meno insofferenza nell’ambito lavorativo e sarete più aperti alle collaborazioni. Il vostro atteggiamento decisamente più conciliante favorirà l’inizio di nuove trattative e a beneficiarne saranno i guadagni. Si preannuncia un fine settimana tranquillo.

Toro

Amore: la settimana annuncia grandi prospettive per il segno del Toro in amore. La situazione sentimentale migliorerà ulteriormente nel fine settimana, quando molti del segno decideranno di programmare qualcosa di carino per trascorrere momenti piacevoli. Anche per i single la settimana sarà molto attiva sul piano erotico.

Lavoro: caparbi e determinati, i nati nel segno del Toro saranno energici sul lavoro e pieni di voglia di fare. Saranno le giornate centrali a vederli più produttivi, ma anche a fine settimana potrete trarre un bilancio più che soddisfacente. Avrete un incremento finanziario da non sottovalutare.

Gemelli

Amore: l’entrata di Marte nel loro segno favorirà sviluppi positivi nelle faccende amorose. Le tensioni in famiglia saranno facilmente appianate dal vostro modo di fare gentile e cortese e ci sarà la possibilità di organizzare bellissime serate romantiche. Durante il weekend potranno esserci dei picchi di passione che non si vedevano da tempo e sia che siate single o in coppia non vi tirerete indietro.

Lavoro: la settimana in corso si contraddistinguerà per la tenacia che i nativi indirizzeranno nell’ambito lavorativo. La caparbietà e i risultati raggiunti renderanno l’ambiente più sereno. La voglia di lavorare non manca e si farà sentire al punto da voler creare un rapporto il più possibile pacifico con i colleghi.

Cancro

Amore: questa settimana potrebbero esserci delle divergenze di vedute all’interno della famiglia o della coppia, e questo potrebbe portare i nati del segno a litigare. Cercate di non tirare troppo la corda o altrimenti i dissapori saranno difficili da sanare. Da giovedì il nervosismo potrebbe diminuire e ci saranno possibilità di riconciliazione con il partner. I single dal canto loro dovranno mantenere un atteggiamento meno indisponente verso alcune nuove conoscenze.

Lavoro: gli attriti amorosi potrebbero avere conseguenze nella sfera lavorativa e la settimana sarà abbastanza difficile da affrontare. Per fortuna da venerdì, ovvero da quando avrete meno da fare sul posto di lavoro, il nervosismo e l’ansia diminuiranno sensibilmente. Il fine settimana sarà decisamente più tranquillo e potrete dedicarlo al relax.

Leone

Amore: inizio settimana impegnativo, avrete poco tempo da dedicare agli affetti e questo potrebbe creare delle discrepanze con la persona del cuore. Proverete comunque a recuperare nel fine settimana, quando sarete più liberi da dedicarvi al partner. Buone notizie in arrivo per i cuori solitari, le questioni sentimentali prenderanno una piega favorevole.

Lavoro: lunedì e martedì le posizioni astrali premieranno i nati del segno che sapranno osare in ambito lavorativo. Potrebbero esserci infatti dei passi avanti grazie ad alcune idee ingegnose che non vedrete l’ora di mettere in atto. Tuttavia, fate attenzione a non essere troppo esigenti con i colleghi.

Vergine

Amore: le prime giornate di questa settimana procederanno senza scossoni sul versante sentimentale. Da mercoledì in poi l’ambito amoroso si riempirà di attenzioni e proseguirà fino al fine settimana, regalandovi emozioni inedite. Probabile un viaggio romantico, che potrà interessare anche i single del segno.

Lavoro: alcuni eventi nelle giornate centrali della settimana saranno determinanti per raggiungere i vostri obiettivi. Ci sarà molto da fare e i nati del segno dovranno muoversi per portare a compimento le incombenze di alcuni progetti lavorativi in essere. Le soddisfazioni economiche non dovrebbero comunque farsi attendere.

Bilancia

Amore: in questi sette giorni gli Astri saranno in crescendo e preannunciano una settimana sfavillante per l’amore. Le energie saranno triplicate e molti di voi potranno dedicarsi a nuovi progetti, anche a lunga scadenza, come matrimoni e convivenze. Nuovi incontri porteranno tante cose belle anche ai single, che avranno tante occasioni per trovare l’amore vero.

Lavoro: si apre un periodo di novità sul lavoro, tutte le difficoltà che avete attraversato saranno solo un brutto ricordo. Questa settimana sarà quella giusta per ritrovare la sintonia con colleghi e superiori, e farvi apprezza come desiderate. Ad ogni modo, concedetevi delle pause che vi spettano senza ogni ombra di dubbio.

Scorpione

Amore: questa settimana sarete molto sensibili alle critiche, tanto che vi sentirete inadeguati e anche molto suscettibili. Andrà meglio venerdì, quando l’atmosfera in famiglia si rasserenerà e il partner sarà più disponibile nei vostri confronti. Fino ad allora, pazientate! Fine settimana interessante per i single, ci saranno incontri particolari.

Lavoro: non si conteranno gli ostacoli che incontrerete sul lavoro, a parte qualche giornata come mercoledì e la mattinata di giovedì in cui le cose appariranno sotto una luce migliore. La settimana si preannuncia dunque piena di contrattempi e con ogni probabilità influenzerà negativamente il vostro umore rendendovi irascibili e anche insopportabili.

Sagittario

Amore: alquanto movimentata sarà la sfera amorosa, qualche sorpresa poco gradita potrebbe turbare la vostra vita privata. L’intrusione da parte di un familiare vi renderà ancora più nervosi, vorreste poter decidere da soli cosa è meglio per voi. Il fine settimana risulterà ancora più nervoso in fatto di sentimenti e anche per i single ci saranno momenti poco piacevoli.

Lavoro: l’ambito lavorativo durante questa settimana sarà particolarmente difficile, capi e colleghi potrebbero comportarsi in maniera ambigua, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Non vi andranno a genio alcune critiche, tuttavia rispondete a tono ma con garbo per non alimentare discordie.

Capricorno

Amore: la situazione sentimentale sta attraversando un buon momento. Avete raggiunto un buon traguardo sia sul piano familiare che all’interno della coppia, e per ora tutto va secondo i vostri piani. Trascorrerete istanti piacevoli con il partner e i figli, mentre i single avranno qualche problemino con una nuova conoscenza che si rivelerà inaffidabile.

Lavoro: le stelle sono a favore dei nati del segno e proteggono gli investimenti. Tuttavia, saranno inevitabili momenti di confusione, sia per mantenere gli impegni presi che per la mancanza di risorse nel caso abbiate un’attività autonoma. Venerdì la giornata migliore per le trattative, mentre nel fine settimana potreste avere qualche brillante idea per risolvere una situazione urgente.

Acquario

Amore: le posizioni astrologiche mettono in evidenza situazioni favorevoli più per l’amore che per il lavoro. Soprattutto da giovedì l’ambito amoroso vi regalerà parecchie soddisfazioni e a giovarne sarà l’armonia di coppia. Anche l’eros ne trarrà beneficio, ma anche i single non avranno di che lamentarsi, ci saranno nuovi flirt in vista e un fine settimana infuocato.

Lavoro: questa settimana ci potrebbero essere dei dissapori sul luogo di lavoro che non riuscirete a sanare facilmente. Alcuni eventi infatti potranno minare la tranquillità dell’ambiente lavorativo di coloro che svolgono attività alle dipendenze altrui.

Pesci

Amore: qualche sprazzo di buonumore renderà questa settimana più sopportabile, soprattutto da mercoledì in poi, quando all’improvviso deciderete di mettere la parte la tristezza. Avete avuto delle delusioni dall’amore che non potete dimenticare, ma se siete ancora in coppia è perché non avete il coraggio di troncare. I single invece daranno ampio spazio ai sentimenti.

Lavoro: ci sarà poca voglia di fare questa settimana e i nati del segno troveranno difficoltà a conversare con i colleghi. Questo interesserà maggiormente le giornate fino a mercoledì, ma da sabato l’umore inizierà a migliorare e potrebbe crescere anche la voglia di mettersi nuovamente in moto.

