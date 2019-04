Il cantante degli Iron Maiden, Bruce Dickinson è stato insignito della cittadinanza onoraria di Sarajevo.

Il consiglio della capitale della Bosnia-Erzegovina ha deciso con voto unanime per questo riconoscimento, in onore dello show che Dickinson tenne nel 1994 durante l’assedio della città da parte delle forze serbe.

Quello storico concerto in tempo di guerra è poi stato oggetto del documentario “Scream For Me Sarajevo” uscito in DVD e Blu-ray via Eagle Vision.

Commenti

comments