Vinyl Sardinia il 28 aprile approda alla decima edizione, al Fabrik di Cagliari. All’interno della mostra mercato si potranno acquistare, vendere e scambiare, Lp, 45 giri, limited edition, gadgets, poster e memorabilia: un assortimento di tante rarità del mondo del collezionismo vinilico.

11 Stand espositivi: in mostra circa 10.000 vinili – formato: LP /7″single/tape/limited Edition – Vinyl Japan/ Shaped/Rarities , presente tra gli stand, l’etichetta discografica made in Sardinia “Talk About Records”.

In esposizione tutto il catalogo artistico musicale, dalle prime pubblicazioni a quelle più recenti.

Oltre alla Mostra mercato vi sarà uno spazio dedicato alla mostra a tema, protagonista di questa 10a edizione uno degli artisti musicali più influenti degli ultimi decenni, “Frank Zappa”.

Cantante, musicista, produttore, compositore, e’ considerato dalla critica uno dei più grandi geni musicali del ‘900.

Zappa ha proposto un repertorio spaziante fra diverse forme di musica rock quali quello progressive, l’hard rock, l’art rock e quello demenziale espressioni sonore con contaminazioni jazz e blues.

Commenti

comments