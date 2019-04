Un giovane di Lotzorai (Nu) è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo in cui la sua monovolume si è cappottata, andando a invadere la corsia opposta, sulla S.S.125 in prossimità delle rampe di accesso a Tortolì. Sul posto sono intervenuti per i rilievi dei Carabinieri di Bari Sardo e i sanitari del 118 che hanno soccorso l’automobilista.

La strana dinamica dell’incidente e l’atteggiamento del conducente non sono sfuggiti ai carabinieri che hanno sottoposto il conducente a controlli presso l’Ospedale Civile di Lanusei per l’eventuale presenza di alcol e droga nel sangue.

Infatti l’esito degli accertamenti sanitari, hanno evidenziato la positività all’utilizzo di cocaina e cannabinoidi nonché, un tasso alcolemico 0,74 g/l nel sangue, il giovane è stato sanzionato e denunciato per avere causato un sinistro stradale sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale in orario notturno.

