La band si forma a Roma nel 2007 e fin da subito si rivela come una realtà fortemente internazionale ed un gruppo di musicisti uniti sia sul palco che nella vita di tutti i giorni. A tenere insieme ogni singolo membro dei Giuda c’è la passione comune per le esibizioni dal vivo e per un sound di stampo seventies, ma perfettamente a fuoco nei confronti di sonorità più moderne.

L’ultimo album della band, dal titolo E.V.A., acronimo di Extravehicular Activity, racchiude, nella musica e nei testi dei suoi brani, tutte le esperienze dei Giuda e le loro inclinazioni artistiche. «I Giuda sono una band moderna, ma con le radici salde negli anni ‘60/’70, due decadi musicalmente rivoluzionarie!»ha affermato Lorenzo, il chitarrista della band.

“Adesso non siamo più così analogici come un tempo! Durante i nostri anni trascorsi negli studi di registrazione abbiamo acquisito una notevole esperienza e abbiamo imparato a sfruttare al meglio ciò che abbiamo a disposizione! Il nostro ultimo album riflette perfettamente l’essenza di questa band. Anche se abbiamo usato alcune vecchie tecniche legate alla registrazione dei dischi in vinile, siamo certi che quest’album suonerà nuovo e fresco!”, afferma la band.

I live in Italia:

Torino l’11 aprile

Milano il 12 aprile

Bologna il 13 aprile

Parma 18 maggio

