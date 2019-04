Un attentato incendiario ha distrutto il camper e l’auto di Gavino Pinna, candidato per il M5S al Consiglio comunale di Sassari alle elezioni amministrative in programma il 16 giugno. L’atto intimidatorio è stato messo a segno la notte tra venerdì e sabato scorsi: il camper e l’auto di Pinna erano parcheggiati davanti alla sua abitazione, nel quartiere di Li Punti. Introno alle 3 del mattino i due mezzi sono stati completamente distrutti dal fuoco e causa dell’esplosione della bombola del gas del camper, è stata danneggiata anche la casa. Pinna e i suoi familiari sono rimasti intrappolati dentro casa fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

“Non ho mai ricevuto minacce e non credo di avere nemici, ma i due mezzi erano nuovi ed escludo che possa trattarsi di un incidente”, spiega Gavino Pinna, “Per fortuna nessuno si è fatto male ma abbiamo corso un grosso rischio”. Pinna, dipendente Arst, da poco più di un anno è impegnato come attivista con il Movimento 5 stelle e ha deciso di candidarsi per il consiglio comunale di Sassari. “Non ho idea di chi possa aver fatto un gesto simile – ribadisce – e mi pare assurdo che si possa collegare alla mia attività politica”.

