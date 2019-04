Il cane Fuego non resterà cieco dopo le torture subite col fuoco, ma ha perso i padiglioni auricolari. Le sue condizioni di salute generali sono in lento ma progressivo miglioramento, ma il meticcio per cui si è scatenata da tutta Italia una corsa all’adozione resta ancora ricoverato all’Ospedale didattico veterinario dell’Università di Sassari. Proprio la clinica fa sapere che Fuego ha riacquistato l’appetito e risponde bene alle cure. Purtroppo i padiglioni auricolari bruciati col fuoco gli sono caduti a causa delle lesioni subite, “ma appena possibile cercheremo di fare una piccola plastica per ricostruirli”, spiegano i medici che tengono informati le migliaia di sostenitori di Fuego direttamente sulla pagina Facebook della clinica. Nessuna novità, invece, sul fronte delle indagini per risalire ai responsabili.

