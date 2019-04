Nuova occupazione al liceo classico Siotto: è la seconda nel giro di pochi giorni. Le ragioni sono sempre le stesse che avevano portato la scorsa settimana alla clamorosa protesta, subito interrotta. I ragazzi, in sintesi, si lamentano che negli ultimi anni ci sarebbero stati troppi avvicendamenti ai vertici della dirigenza dello storico istituto. E questo – come si legge nel comunicato della scorsa settimana – avrebbe “turbato la stabilità del percorso formativo degli studenti”. Ma il dirigente scolastico Antonio Macchis non è d’accordo.

“Motivazioni pretestuose – risponde all’ANSA – questa mattina una trentina di studenti si è rifiutato di uscire da scuola al termine delle lezioni. Io avevo concesso un’assemblea per domani. Ma, nonostante questo, si sono rifiutati di uscire”. Avvisate immediatamente le forze dell’ordine. “Per motivi di sicurezza – spiega il dirigente – ma confido anche nel fatto che i genitori sappiano quello che sta succedendo: non possiamo controllare ciò che accade in queste ore nell’istituto. E all’interno della scuola ci sono anche minorenni”.

