Nella mattinata di oggi, Amazon ha effettuato una donazione a favore degli studenti dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Domenico Alberto Azuni” di Cagliari.

Gli alunni, recatisi presso la sede del Customer Service Amazon di Cagliari, hanno potuto ascoltare un intervento dello chef Cristiano Tomei, che ha raccontato ai ragazzi il suo percorso di carriera. Lo Chef è proprietario del ristorante “L’Imbuto” di Lucca, premiato con una stella Michelin, e partecipa come ospite di diverse trasmissioni televisive.

La donazione, effettuata dall’azienda tramite Wishlist su Amazon.it, includeva alcuni elettrodomestici da cucina che gli studenti potranno utilizzare in classe durante i laboratori di cucina: una friggitrice, un essiccatore, un fornello ad induzione, un set di padelle e un coltivatore idroponico a led. L’iniziativa è stata promossa dai dipendenti dell’azienda che fanno parte del comitato Amazon nella Comunità.

Ogni anno Amazon realizza numerose iniziative e donazioni a sostegno delle comunità in cui risiedono e vivono dipendenti e clienti. Attraverso l’operato del comitato Amazon nella Comunità, l’azienda è stata in grado di prendere parte attivamente alla vita delle comunità locali, supportando cause e organizzazioni

meritevoli, tra le quali figurano case di accoglienza per donne vittime di violenza e comunità educative per minori, rifugi per animali abbandonati e enti per la ricerca e l’assistenza medica.

Il Customer Service di Amazon è stato inaugurato nel 2013. Attualmente impiega circa mille dipendenti a tempo indeterminato.

Oltre a questi investimenti nello sviluppo della propria rete logistica in Italia, nel 2013 Amazon ha aperto il proprio centro di assistenza clienti a Cagliari e gli uffici corporate a Milano. Nel novembre del 2017 l’azienda ha spostato i propri uffici corporate in un edificio di 17.500 metri quadri nel quartiere emergente di Porta Nuova. La nuova sede corporate ospita gli attuali 400 dipendenti e fornirà all’azienda spazio sufficiente per

accogliere oltre 1.100 persone. Amazon ha inoltre aperto a Torino un centro di sviluppo per la ricerca sul riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale che supporterà la tecnologia già utilizzata per l’assistente vocale Alexa.

Commenti

comments