Riunione dell’ultima ora a Villa Fanny, in viale Merello a Cagliari, dove il presidente della Regione Christian Solinas ha convocato per un saluto i 35 consiglieri della maggioranza eletti e i primi cinque assessori nominati. L’incontro, secondo quanto apprende l’ANSA, è stato organizzato in vista della seduta del Consiglio di domani, quando alle 10 si procederà alla votazione del presidente dell’Assemblea. Nel vertice di sabato a Villa Devoto le forze politiche hanno raggiunto un accordo sul leghista Michele Pais al quale servono 31 voti per approdare allo scranno più alto del Consiglio.

Nella seduta di giovedì ne aveva conquistati solo a 21, 16 prefrenze infatti erano andate ad Antonello Peru. Non è escluso che qualche consigliere decida di votare l’azzurro anche domani. Entrambi, Pais e Peru, sono a Villa Fanny. È invece molto difficile che il presidente della Regione comunichi già stasera la lista dei sette assessori che dovranno giurare tra 24 ore in Aula.

L’ufficialità dovrebbe arrivare solo dopo l’elezione del presidente del Consiglio.

Commenti

comments