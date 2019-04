Sardegna capitale del badminton ad aprile e maggio.

Si comincia il 13 e 14 aprile a Maracalagonis con i campionati italiani master.

Poi si continua dal 20 al 24 maggio con le finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi delle scuole superiori. Dietro c’è anche il lavoro dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna.

Il progetto MaraBadminton che vede il coinvolgimento, insieme all’USR Sardegna, di Federazione Italiana Badminton, Università di Cagliari, Comune di Maracalagonis, Cooperativa produttori latte 3A Arborea e diverse istituzioni scolastiche statali e paritarie.

“Il progetto – spiegano gli organizzatori – ha come fine principale il recupero di un’importante struttura sportiva sottoutilizzata, il palazzetto dello sport di Maracalagonis, attraverso l’introduzione del badminton nelle varie scuole del territorio, per poi consentirne la prosecuzione extrascolastica in un luogo permanentemente attrezzato per ospitare anche manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale”.

Il badminton è sport olimpico dal 1992, uno dei più diffusi a livello mondiale ed è considerato uno dei più indicati per la pratica a livello scolastico, fin dalla scuola primaria, per sviluppare capacità motorie di base propedeutiche anche per altri numerosissimi sport. Ai campionati Italiani Master scenderanno in campo atleti di età superiore ai 35 anni, divisi in categorie di età di 5 anni fino agli over 65. Nel prossimo fine settimana a Maracalagonis saranno in gara, nelle rispettive categorie, più di 60 atleti provenienti da tutta Italia e, tra gli altri: Klaus Raffeiner, vincitore di 27 titoli italiani assoluti nel singolo, doppio e doppio misto tra il 1995 ed il 2006, senza alcun dubbio il giocatore di badminton italiano più vittorioso di sempre; Claudia Nista, vincitrice di 17 titoli italiani assoluti nel singolo, doppio e doppio misto tra il 1984 ed il 1995; Maria Luisa Mur, vincitrice di 19 titoli italiani assoluti nel singolo, doppio e doppio misto tra il 1988 ed il 2015, esempio di una longevità sportiva durata 28 anni a livello assoluto, probabilmente senza eguali a livello nazionale, non solo nel badminton.

