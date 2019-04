Resteranno aperte sino a venerdì 10 maggio 21019, le procedure a sostegno delle famiglie numerose residenti a Cagliari, con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro, composte da quattro o più figli fiscalmente a carico (0-25 anni) e per cui potrà essere erogato un beneficio pari 160 euro per ciascuno di loro.

Per maggiori info e per la modulistica clicca qui

